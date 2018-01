Deel dit artikel:











Samen lezen bevordert de taalvaardigheid laaggeletterden Zanger René Karst maakt iedere week een aflevering van Van letter tot letter

Nog steeds heeft één op de zes Nederlands moeite met lezen en schrijven. Bibliotheken Drenthe vindt dat daar wat aan gedaan moet worden! Zanger René Karst maakt gaat daarom iedere week op pad om het probleem in kaart te brengen.

In deze aflevering

Is René bij de leesclub in de bibliotheek in Hoogeveen. Iedere week lees een vaste groep mensen daar samen een roman. En dat helpt enorm!