Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 11 januari In de nieuwsminuut van 11 januari onder meer aandacht voor een Duitse wolf (foto: Pixabay)

In het nieuws in een minuut van donderdag 11 januari aandacht voor een wolvenroedel in Duitsland. Er zijn plannen om de dieren af te maken, maar een inwoner van Assen steekt daar een stokje voor. En PostNL haalt komend weekend 183 brievenbussen in onze provincie weg. Ouderen zijn daar niet blij mee.