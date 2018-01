Deel dit artikel:











Raadsvoorstellen gemeente Noordenveld moeten meer in Jip en Janneketaal De gemeenteraad van Noordenveld wil simpelere raadsvoorstellen (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

RODEN - Raadsvoorstellen, nota's en andere documenten moeten helderder worden uitgelegd. Met andere woorden: ze moeten meer in Jip en Janneketaal worden geschreven. Die motie nam de gemeenteraad van Noordenveld gisteravond unaniem aan.

Geschreven door Marjolein Knol

D66 schreef de motie naar aanleiding van een raadsvoorstel over publiek vervoer. Dat is een veel te vage term, vindt de fractievoorzitter van D66 Gerbrant Fennema. "Wat houdt dat nu in, publiek vervoer? Dat moet echt specifieker", aldus Fennema. "En dat probleem zien we vaker terugkeren in raadsvoorstellen. Mensen moeten wel begrijpen waar het over gaat."



Verkiezingen

Wethouder Jos Huizinga reageerde verbaasd op de motie. "Publiek vervoer, dat is toch geen vage term? En begrepen de raadsleden de afgelopen vier jaar dan ook niets van raadsvoorstellen? Het is wel heel toevallig dat de motie juist nu, twee maanden voor de verkiezingen, wordt ingediend", zegt Huizinga met een glimlach.



Volgens D66-raadslid Fennema heeft de motie niets met de aankomende verkiezingen te maken. Al houdt hij de verkiezingen natuurlijk wel in zijn achterhoofd bij de raadsvergaderingen.



'Running gag'

De term 'Jip en Janneketaal' valt steeds vaker tijdens de raadsvergaderingen van de gemeente Noordenveld. Volgens sommige raadsleden zelfs iets te vaak. "Het wordt een running gag", zegt raadslid Jan Klinkenberg van GroenLinks. Al worden de raadsleden tegenwoordig ook aangesproken op het gebruik van Engelse termen, nadat dichter Jean-Pierre Rawie daar een column over schreef in het Dagblad van het Noorden.



Een greep uit de termen die gisteravond werden genoemd:

- De energie in het proces houden

- Kwaliteitsimpuls voor het hele gebied

- Transformatieplan

- Startdocument van de conceptvisie

- Duurzame transitie