Bewoners de Vijversburg in Norg bezorgd over verdwijnen brievenbus Grietje Molema en Greet Hartholt bij de brievenbus die verdwijnt (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

NORG - Aankomende zaterdag haalt PostNL in Drenthe 183 brievenbussen weg. Waaronder drie in Norg. Bewoners van wooncentrum de Vijversburg maken zich hierover zorgen.

Volgens Jacob Kuiper, bestuurslid van het wooncentrum, wordt de brievenbus veel gebruikt. "Je ziet ze toch regelmatig die kant op lopen met een kaartje. Met name ouderen, die niet alles digitaal doen, doen het op deze manier."



Verslagen

De bewoners snappen er niks van. "Het is echt heel erg verschrikkelijk. We worden ouder, onze gezondheid neemt af en we hopen dat we die brievenbus zo dicht bij ons kunnen houden. We zijn nou eenmaal niet van het computeren", legt Greet Hartholt uit.



Te ver

De brievenbussen die in Norg blijven staan bevinden zich aan de Brinkhofweide en aan de Grootveenweg. Beide brievenbussen zijn voor de bewoners een half uur lopen. Bovendien moeten de bewoners dan de Langeloërweg oversteken, die steeds drukker wordt. "Dat gaan we niet doen, dat is te ver en te gevaarlijk voor ons. Ik denk dat we dan instorten", zegt Hartholt.



Beweging

Voor de bewoners is het posten van een brief het uitstapje van de dag. Ze lopen dan naar naar de brievenbus en komen zo in beweging. "De brievenbus heeft hier duidelijk een functie. Als je gezond en jong bent is het geen probleem om even de fiets te pakken of te lopen. Maar voor deze mensen is het anders", vertelt Kuiper.



Hoe verder?

Kuiper hoopt dat Post NL van gedachten verandert, maar weet ook wat er moet gebeuren als de brievenbus verdwijnt. "Dat betekent dat ze straks iemand anders moeten vragen hun spullen naar de post te brengen. Dat stukje beweging zullen ze dan wel moeten missen, terwijl dat juist zo belangrijk is."