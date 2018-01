Deel dit artikel:











Aantal faillissementen in Drenthe blijft bijna gelijk Aantal faillissementen bijna gelijk (foto Robin van Lonkhuijsen/ANP)

DEN HAAG - Het aantal faillissementen in Drenthe is bijna gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2017 gingen in Drenthe 98 bedrijven failliet, in 2016 waren dat er 100.



Landelijk is er een sterke daling van het aantal faillissementen te zien. In 2017 gingen in Nederland 3290 bedrijven en instellingen failliet, dat is een kwart minder dan in 2016.