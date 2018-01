Kidsblues brengt muziek naar basisscholieren

GROLLOO - Basisscholieren uit Grolloo maken na de meivakantie kennis met de blues. Dan start namelijk het project Kidsblues, waarbij kinderen zelf leren om bluesmuziek te maken.

Momenteel wordt er gebrainstormd over de precieze invulling van de cursus. "We moeten bijvoorbeeld kijken welke emoties en instrumenten een rol gaan spelen", zegt projectleider Martijje Lubbers, die een helder doel heeft met het project. "Voor mij als muzikant en zangeres is het vooral belangrijk dat de kinderen meer muziek gaan maken. Vooral vanuit het eigen gevoel."Initiator Stichting Blues in Grolloo heeft nog een ander streven: het erfgoed van de blueslegende Harry Muskee bewaren en over te brengen naar de volgende generatie, vertelt Lubbers. Muskee zelf heeft ook ooit de wens uitgesproken voor een dergelijk project.Lubbers denkt dat kinderen die op de basisschool zitten voor veel zaken enthousiast zijn te krijgen. Dus ook voor blues. "Wel is het misschien lastig voor hen om niet een perfect voorbeeld te volgen. 'Als je dat doet, dan is het goed', krijgen kinderen vaak te horen en te zien bij bijvoorbeeld The Voice. Zo gaat het bij blues dus niet."Het lesgeven bij Kidsblues gebeurt door zowel de eigen docent als gastdocenten. Onder wie Lubbers zelf. "Ik neem slechts een onderdeel voor mijn rekening. Ik speel bijvoorbeeld geen mondharmonica en gitaar. En dat zijn zaken die we zeker terug willen laten komen", legt ze uit.Voor de overige onderdelen hebben de initiatiefnemers al mensen op het oog. "Maar het is belangrijk dat de vaste leerkrachten ook zelfstandig met de kinderen aan de slag kunnen."Het zou volgens Lubbers mooi zijn als andere scholen in het land ook warm lopen voor de blueslessen. "Ik heb al leerkrachten aan de lijn gehad die mij naar aanleiding van het persbericht belden. 'Misschien ook leuk voor onze school', kreeg ik dan te horen. Dat zou natuurlijk erg mooi zijn."Lubbers hoopt ook middelbare scholieren met het bluesvirus aan te steken. Maar dat is iets voor later zegt ze. Toekomstmuziek.