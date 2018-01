Help Iejoor zijn baasje terug te vinden

ASSEN - Knuffel Iejoor is zijn eigenaar kwijt en zit op het politiebureau.

Vanmiddag verscheen op de Facebookpagina van Politie Noord-Drenthe een oproep namens Iejoor de knuffelezel. Hij is op zoek naar zijn eigenaar, die hij voor het laatst op het station in Assen zou hebben gezien.Het bericht is inmiddels al 175 keer gedeeld op Facebook, maar de eigenaar heeft zich nog niet gemeld.