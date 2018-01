Deel dit artikel:











Eis: werkstraf voor hennep op zolder en wapens in slaapkamer Het OM eist een werkstraf tegen een man uit Emlichheim (foto:Pixabay)

ASSEN/OOSTERHESSELEN - Voor de kick en om er extra geld mee te verdienen. Om die twee redenen had een 41-jarige man uit Emlichheim eind 2015 een hennepkwekerij met 150 planten in zijn toenmalige huurhuis in Oosterhesselen opgezet, vertelde hij donderdag in de rechtszaal in Assen.

Voor de hennepkwekerij, waarmee hij volgens het Openbaar Ministerie vijf keer heeft geoogst, diefstal van stroom en wapenbezit eiste de officier van justitie 150 uur werkstraf. Het OM vermoedt dat de man in totaal zo’n 80.000 euro heeft verdiend met de hennep en wil dat de man dat terugbetaalt aan de staat, maar die zaak wordt later voorgelegd aan de rechtbank.



Dertien zakken hennep

De politie ging op 30 december 2015 kijken in het huis in Oosterhesselen na een melding via Meld Misdaad Anoniem. Op zolder werd de kwekerij met 150 planten gevonden. Een van de slaapkamers was als hennepdrogerij ingericht. Ook vond de politie dertien zakken met hennepafval en geoogste henneptoppen. De man zei dat zijn eerste oogst was mislukt en dat hij net voor de tweede keer geoogst had. Die oogst had hij nog niet verkocht.



Hij bekende dat hij de stroom buiten de meter om leidde. Dat had hij zelf aangelegd, beweerde hij. Daarvoor moet hij Enexis ruim 2.000 euro schadevergoeding betalen, vindt de officier van justitie.



Geweer onder matras

Ook vond de politie een balletjespistool in zijn nachtkastje en een jachtgeweer met vijftien patronen onder zijn matras. De man noemde het hebbedingetjes en zei ze te hebben verstopt voor de kinderen.



“Ik vind het een raar verhaal: een geweer in bed en een pistool in je nachtkastje Ik denk dat het bezit ervan met angst te maken heeft vanwege de hennepwereld. Die gaat vaak gepaard met zware criminaliteit”, aldus de officier van justitie. Dat ontkende de voormalige Hesseler.



Vuurwerk en ander wapen

Op 30 december 2015 werd in de woonkamer van de man en zijn vriendin ook een partij van meer dan 25 kilo aan vuurwerk gevonden. Daarvoor is hij al veroordeeld tot zeventig uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij kreeg in 2016 ook 120 uur werkstraf omdat hij eind 2015 rondreed met een semi-automatisch wapen op zak. De man verklaarde toen dat hij bang was, omdat hij als metaalhandelaar altijd grote hoeveelheden contant geld bij zich had.