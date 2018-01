FC Emmen wil door met Dick Lukkien

VOETBAL - FC Emmen wil het contract met hoofdtrainer Dick Lukkien verlengen. Afgelopen maandag voerden directeuren Wim Beekman en Ben Haverkort een eerste oriënterend gesprek met de Veendammer.

Ik heb nog voldoende te leren Dick Lukkien

Lukkien is bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer en zijn tweede seizoen bij FC Emmen, waarmee hij op dit moment zevende staat in de Jupiler League.Haverkort laat weten dat beide kanten positief zijn over een nieuwe verbintenis, maar wil nog niet teveel op de zaken vooruit lopen. "Maar het mag duidelijk zijn dat wij graag met Dick verder willen."Lukkien laat weten dat hij het goed naar zijn zin heeft bij FC Emmen. "Ik heb niet het idee dat ik nu al per se hogerop moet. Zeker niet. Ik ben pas twee jaar hoofdtrainer en heb nog voldoende te leren. Ik kan net als FC Emmen nog wel een stap maken."Die stap, waar Lukkien op doelt, lijkt ook het belangrijkste punt in de verdere gesprekken tussen hem en de clubleiding. Lukkien wil graag nog een keer doorselecteren om zo een ploeg te formeren die zou kunnen strijden voor promotie naar de eredivisie. "Ik hoop dat de club daar net zo over denkt en dat daarvoor financiële mogelijkheden zijn, al ben ik van mening dat we met de huidige selectie ook al ver moeten kunnen komen. Als wij ons plaatsen voor de play-offs ben ik ervan overtuigd dat geen enkele Jupiler League-club ons graag treft."Een nieuw contract, Lukkien wil graag twee jaar bijtekenen, lijkt een kwestie van dagen. Haverkort gaat namelijk volledig mee in het verhaal van Lukkien. "Wie smacht binnen deze club en in deze regio niet van de eredivisie? Dat is ook de voornaamste reden dat ik afgelopen zomer hier ben ingestapt. Natuurlijk zal het bij FC Emmen op een geleidelijke manier moeten gebeuren. We zullen creatief moeten zijn, ook in het aantrekken van spelers. Maar duidelijk is wel dat we niet meer teruggaan. We gaan alleen maar vooruit."