NAM benadrukt nogmaals dat er meer gas moet worden opgeslagen in Langelo

LANGELO - De procedures lopen en de minister moet nog een beslissing nemen. Maar de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Assen benadrukt in de evaluatie over de aardbeving bij Zeerijp deze week, opnieuw dat de gasopslag bij Langelo kan zorgen voor verlichting van de problemen in Groningen.

De NAM wil de opslagcapaciteit in de bodem van Langelo en Norg opvoeren naar zo'n 7 miljard kuub gas. Daarmee kunnen schommelingen in de productie van gas in Groningen worden voorkomen. De NAM wil, na de laatste aardbeving, de productie in Groningen verlagen De regel over de gasopslag in de evaluatie is maar één zin, maar geeft opnieuw aan hoe serieus de NAM deze optie neemt. "Ze zullen geen enkele mogelijkheid laten liggen om te zeggen dat de gasopslag meer gas moet opslaan", zegt Lambert Wolf van de Werkgroep Steenbergen in een reactie. De werkgroep strijdt tegen de gevolgen van de gasopslag in het gebied. "Ze zijn dit al een hele tijd van plan. In het laatste plan staat zelfs dat ze 9,5 miljard kuub willen opslaan."Wolf maakt zich desondanks nog geen zorgen. "We zijn niet tegen gasopslag, maar wel tegen de gevolgen." Volgens Wolf is het eerst aan minister Wiebes om aan te geven wat hij van het plan vindt.Diezelfde mening heeft ook burgemeester Klaas Smidt van Noordenveld. Samen met buurgemeente Leek werd een zaak aangespannen bij de Raad van State . Eerst moet duidelijk zijn wat de gevolgen zijn voor de veiligheid van de bewoners. Bovendien moet er een goed schadeprotocol zijn, mocht het mis gaan.Burgemeester Smidt: "Ik ga er nog steeds vanuit dat de minister een besluit neemt. Ook Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad moeten er wat van vinden. Dan zien we daarna wel weer wat we gaan doen. Ik hoop ook dat er snel een besluit komt."De aardbeving van afgelopen week heeft opnieuw voor de nodige onrust gezorgd. De NAM wil een deel van de gasputten sluiten en de gasproductie verlagen. Maar daar moet minister Wiebes nog wel toestemming voor geven.De Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) laat vandaag weten dat de maatregelen van de NAM 'een stap in de goede richting zijn, maar niet voldoende'. SodM zegt wel dat een flinke reductie van de gaswinning nodig is. SodM gaat bepalen met hoeveel, waar en hoe de gasproductie moet worden verminderd. Daarbij wordt ook gekeken wat de rol van de gasopslag in Drenthe is.Het advies van de SodM zal binnen twee weken klaar zijn en worden aangeboden aan minister Wiebes. Hij zal uiteindelijk een beslissing moeten nemen.