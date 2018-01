Nieuwe staking onder buschauffeurs is voorlopig van de baan

GRONINGEN - De estafettestaking van buschauffeurs die 16 januari in het Noorden zou beginnen, is opgeschort.

De bonden en werkgevers in het streekvervoer gaan weer om tafel.Het vastgelopen cao-overleg wordt morgen hervat. Volgens FNV-vakbondsbestuurder Pieter Beuzenberg hebben de werkgevers laten weten 'op te willen schuiven richting wat de bonden willen.' De bonden willen 3,5 procent loonsverhoging, maar vooral een lagere werkdruk en iedere twee uur een plaspauze voor de chauffeurs.Chauffeurs draaien nu vaak diensten van vier uur, daarna volgt een wettelijke pauze. Maar door steeds verdere aanscherping en efficiency van de dienstroosters, krappe rijtijden en vertragingen door verkeersdrukte lukt het heel vaak niet om tussen twee ritten door even naar het toilet te gaan, zo lieten chauffeurs vorige week aan RTV Drenthe weten Vorige week staakten de chauffeurs van veel busbedrijven. In Drenthe en Groningen reden er helemaal geen bussen van Qbuzz. In Emmen staakte 95 procent van de chauffeurs, in Assen 75 procent. De VWOV (Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer) vond de staking onnodig , omdat ze nog midden in de onderhandelingen zaten."We hebben de estafettestaking opgeschort tot 23 januari. Als de onderhandelingen vastlopen, gaan we alsnog acties houden, te beginnen bij Qbuzz in Drenthe en Groningen", laat Beuzenberg weten.