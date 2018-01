Deel dit artikel:











Man uit Annen verdacht van poging tot moord op moeder De moeder van de man raakte zwaargewond (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 19-jarige man uit Annen zit vast, omdat hij wordt verdacht van een poging tot moord op zijn moeder.

De man sloeg zijn moeder op 10 oktober afgelopen jaar volgens het Openbaar Ministerie meerdere keren hard met een pan op het hoofd en kneep haar keel dicht. De vrouw raakte zwaargewond.



De man heeft psychische problemen en zit vast op een psychiatrische afdeling van de gevangenis in Zwolle. Deskundigen die hem hebben onderzocht, adviseren de man te veroordelen tot opname in een psychiatrisch ziekenhuis.



Verward

Tijdens de pro-formazitting in de Asser rechtbank maakte de man een verwarde indruk. Hij keek verdwaasd rond en zei zijn geboortedatum niet te weten toen de rechter hem ernaar vroeg.



Mogelijk tbs?

De officier van justitie wil dat voor de inhoudelijke rechtszaak nog wordt onderzocht of de man ook in aanmerking kan komen voor tbs met dwangverpleging. De rechtszaak is gepland op 15 maart. Tot die tijd blijft de man uit Annen vastzitten.