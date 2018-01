Deel dit artikel:











Treant vindt één nieuwe kinderarts: Afdelingen in Emmen blijven voorlopig nog dicht De afdelingen in het Scheper Ziekenhuis zijn nu bijna een maand dicht (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Treant Zorggroep heeft voor de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde die in Emmen dicht zijn, tot nu toe één kinderarts gevonden.

Geschreven door Janet Oortwijn

Wegens een tekort aan kinderartsen moesten de afdelingen op 18 december vorig jaar sluiten. Volgens de zorggroep kon er op de locatie in Emmen geen veilige en kwalitatief goede zorg meer geboden worden.



Een nieuwe arts, afdelingen nog niet open

Treant startte daarom een intensieve zoektocht naar nieuwe kinderartsen. Deze zoektocht heeft tot dusver één nieuwe kinderarts opgeleverd, die in april kan beginnen. Maar één arts is nog niet genoeg om de Emmer afdelingen weer open te stellen.



De zorg van de afdelingen van het Scheper Ziekenhuis is sinds halverwege december in handen van de twee andere ziekenhuizen van Treant; het Bethesda in Hoogeveen en het Refaja in Stadskanaal. In enkele andere gevallen zijn andere ziekenhuizen in de regio ingeschakeld, aldus Treant.



Alternatieven

Met een andere sollicitant is Treant momenteel nog in gesprek. De zoektocht naar nieuwe artsen gaat door. "Maar terugkijkend op de inspanningen in het afgelopen jaar, blijft het moeilijk om nieuwe kinderartsen aan te trekken."



De laatste drie kinderartsen in Emmen hadden zich ziekgemeld. Ook zou het tussen de kinderartsen onderling niet boteren. Daarom zoekt Treant de komende periode ook naar alternatieven.