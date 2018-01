Deel dit artikel:











Bewoners Veltman Weiteveen blij met verbouwing: Een hele vooruitgang De opening van de verbouw in Veltman (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

WEITEVEEN - Het bracht wat overlast met zich mee, maar na maanden van verbouw is een deel van Veltman verbouwd en heropend. En de bewoners van het tehuis voor mensen met psychische of maatschappelijke problemen zijn er blij mee.

Geschreven door Steven Stegen

Wim is één van de bewoners die samen met bestuursvoorzitter Carla van de Wiel van Treant Zorggroep de officiële opening mocht doen. Door het weghalen van een laken werd de naam Heidebloem voor één van de afdelingen zichtbaar. "Het is mooi geworden, echt een hele verbetering", vindt Wim.



"Een goed thuis, dat wil iedereen, ook onze bewoners. Het was echt nodig om te verbouwen", aldus Van de Wiel. Treant investeert bijna vijf miljoen euro. De kamers voor de ongeveer negentig bewoners worden ruimer en moderner en er is nu veel meer privacy, onder andere door nieuwe sanitaire voorzieningen. De verbouw is nog niet helemaal klaar, dat duurt nog tot september.