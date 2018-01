TVM in Hoogeveen start zoektocht naar veiligste vrachtwagenchauffeur

HOOGEVEEN - Wie wordt de veiligste vrachtwagenchauffeur van Nederland?

TVM Verzekeringen uit Hoogeveen organiseert samen met VolvoTrucks Nederland het NK Veiligste Chauffeur.Het is een wedstrijd met een serieuze aanleiding, vertelt Frank Woestenberg van TVM. "Er valt nog een wereld te winnen op gebied van veilig rijgedrag. Vorig jaar zijn in Europa 26.000 dodelijke verkeersongelukken gebeurd. Bij 15 procent daarvan was een vrachtwagen betrokken. In 90 procent van de gevallen speelt de menselijke factor een belangrijke rol."Volgens Woestenberg zijn de voertuigen steeds veiliger en beter uitgerust. "Maar vaak is het ook zo dat de chauffeur onder een grote tijdsdruk werkt en vaak speelt verkeerd aangeleerd gedrag ook een rol", zegt Woestenberg.De zoektocht naar de veiligste chauffeur begint op 1 maart. Elke chauffeur die dat wil, mag zich aanmelden via nkveiligstechauffeur.nl "De veiligste chauffeur word je niet zomaar, de wedstrijd bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De finale is op 9 juni. De winnaar mag met iemand naar Amerika, met onder meer een bezoek aan het Volvo Experience Center op het programma. En ik kan me voorstellen dat het voor de chauffeur ook een heel eervol iets is", besluit Woestenberg. Hij rekent op zo'n duizend deelnemers.