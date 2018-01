Man vrijgesproken van steekpartij in Rolderstraat Assen

ASSEN - De 18-jarige Assenaar tegen wie het Openbaar Ministerie dinsdag één jaar jeugddetentie eiste voor het steken van een man in de Rolderstraat in Assen, is vrijgesproken.

De rechtbank in Assen deed vandaag vervroegd uitspraak in de zaak.Volgens het Openbaar Ministerie stak de man in de nacht van 30 op 31 juli vorig jaar een 21-jarige plaatsgenoot in de borst. Dat zou zijn gebeurd toen het slachtoffer met zijn vrienden voor de deur stond bij de 18-jarige man. Ze wilden verhaal halen, nadat een meisje hen had verteld dat ze door de man was aangerand.Er ontstond duw-en-trekwerk voor de deur van het pand waarin de 18-jarige Assenaar een kamer had. Plotseling ontdekte de oudere Assenaar dat hij in de borst gestoken was. De man is bodybuilder en kon na de steekpartij naar eigen zeggen wekenlang niet trainen.De rechtbank betwijfelt niet dat de man is gestoken, maar is er niet van overtuigd dat de 18-jarige verdachte dat heeft gedaan. “Hij heeft consequent ontkend dat hij een mes had en het is ook niet gevonden. De getuigen hebben wisselende verklaringen afgelegd en niemand heeft het mes gezien”, aldus de rechtbank.De schadevergoeding van bijna 5.000 euro, die het slachtoffer van hem wilde hebben, hoeft de man niet te betalen.De man is wel veroordeeld tot zes weken jeugddetentie voor het slaan, bedreigen en bespugen van een politieagent. Ook bespuugde hij zijn collega. Dat gebeurde toen hij werd aangehouden in verband met de steekpartij. Hij moet de agenten in totaal 450 euro schadevergoeding betalen.Omdat de Assenaar sinds eind juli vastzit, heeft hij zijn straf al in voorarrest uitgezeten. De rechtbank bepaalde dat de man meteen moet worden vrijgelaten.