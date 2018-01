Honderden zakken hondenbrokken geroofd in Assen

ASSEN - Uit een opslagloods aan de Wagenmakerstraat in Assen zijn afgelopen nacht honderden zakken hondenvoer gestolen. De waarde ervan is ruim 10.000 euro.

Hoe het inbrekersgilde het pand is binnengekomen, weet de gedupeerde handelaar Teun Kijf niet. "Ze hebben eerst geprobeerd de voordeur in te gooien met een steen. Maar het veiligheidsglas heeft z'n werk goed gedaan. D'r zitten flink wat barsten in, maar de ruit zit er nog in en het is niet gelukt de deur open te krijgen", vertelt Kijf.Volgens Kijf zijn ze mogelijk via het dak in het pand gekomen, maar dat laat hij verder aan de politie over. "Ik durfde niet het hele pand door te gaan, vanwege mogelijke sporen. Maar het rolluik moet uiteindelijk opengedaan zijn, want anders krijg je al die dozen hondenbrokken hier niet weg."Zo'n vierhonderd zakken met 14 kilo kilo hondenbrokken zijn spoorloos. "Ik heb nu nog drie zakken over." Via facebook en twitter roept de gedupeerde eigenaar mensen op hem of te politie te waarschuwen, zodra er handel opduikt van zakken Canivera-hondenvoer buiten de dealer om.Behalve de hondenbrokken, is bestratingsmateriaal uit de opslagloods gestolen, waaronder een trilplaat.