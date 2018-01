Deel dit artikel:











Docent die ontucht pleegde met leerlinge gaat in beroep De verdachte tijdens een rechtszitting in december (tekening: Annet Zuurveen)

ASSEN - De voormalig docent van het Terra in Assen die is veroordeeld voor ontucht met een leerlinge, gaat in hoger beroep. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Wanneer het beroep dient, is niet bekend.





De oud-docent was de mentor van het 13-jarige meisje met wie hij ontucht pleegde. Hij verrichte seksuele handelingen met het kind in een bosje bij Assen, maar ook op school. Daarnaast haalde hij het meisje over zichzelf te filmen, terwijl ze seksuele handelingen verrichte. De man heeft in september zelf ontslag genomen. Hij heeft alles bekend tijdens de rechtszaak. De 40-jarige man uit Groningen is begin deze maand veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk.De oud-docent was de mentor van het 13-jarige meisje met wie hij ontucht pleegde. Hij verrichte seksuele handelingen met het kind in een bosje bij Assen, maar ook op school. Daarnaast haalde hij het meisje over zichzelf te filmen, terwijl ze seksuele handelingen verrichte. De man heeft in september zelf ontslag genomen. Hij heeft alles bekend tijdens de rechtszaak.