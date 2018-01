Djammen: The Heck, de ruige versie van The Beatles

KLAZIENAVEEN - Ze heten The Heck, ze komen uit de Zuidoosthoek en binnenkort staan ze op Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen.

"Aaaaaaargh! The Heck is Sensational Second Cousin Henri's nieuwe 60's garagepunk-uitlaatklep. Herrezen uit de as van De Keefmen, met Drentse collega's René Katerbarg op bas en Erik Berends op drums. De debuutsingle kwam uit via het Engelse Dirty Water Records. Muzikaal zit het ergens tussen The Sonics en Reigning Sound. Hectische en energieke live-optredens met het gaspedaal dwars door de carrosserie heen getrapt", zo omschrijft ESNS de muziek van The Heck."Ik denk dat we een redelijk eigen sound hebben na al die jaren", vertelt zanger Henri Sulman. Het is denk ik wel herkenbaar, als je een plaatje van The Heck opzet.""Als ik het aan collega's moet omschrijven, en dat is misschien niet de meest accurate omschrijving, zeg ik altijd: de ruige versie van The Beatles", zegt bassist René Katerborg in het TV Drenthe-programma Djammen . "Zodat mensen begrijpen dat het een beetje sixtiesbeat is, maar dan wel een tandje harder."Op het podium leeft het drietal zich graag uit zodat er 'iets' ontstaat. "Ja, magie", lacht Katerborg. "Dat is zeg maar dat onvangbare, die X-factor. Ik heb dat Gordon eerder horen zeggen: 'Dat moet je maar net weten te vinden'. En dat is nou precies wat wij met z'n drieën hebben."Sulman is naar eigen zeggen niet echt fan van optredens. "Het belangrijkste van deze band vind ik zelf het vastleggen en het opnemen van eigen materiaal. Ik ben optredens door de jaren heen wel meer gaan waarderen, maar met name het vastleggen en het uitbrengen van eigen werk, vind ik het mooiste dat er is."Volgens drummer Erik Berends probeert de band niet te serieus te doen, maar wel goede muziek te maken. "We zijn alledrie ambtenaren, maar op donderdagmiddag, als we weekend hebben, gaat het ambtenarenkleed af en komen de echte rocksterren naar boven.""We hadden laatst een optreden in de Neushoorn in Leeuwarden en toen kwamen jongens van andere bands na afloop naar ons toe. Zij zeiden: 'Hoe jullie normaal zijn en hoe jullie spelen, dat snappen we niet echt.' Kijk, we zijn normale jongens en we doen soms achterlijke dingen op het podium. Ja, dat maakt The Heck wel dat we lekker gek kunnen doen", besluit Berends.