'Nogmaals, wij zijn niet tegen de wolf, maar het is geen heilige koe'

GOLDENSTEDT - Nog geen week geleden startte Assenaar en natuurliefhebber Hans Hasper een petitie om de wolven, die het Duitse stadje Goldenstedt teisteren, van afschot te redden. Inmiddels hebben zo'n 150.000 mensen de petitie getekend.

Toch zijn onze Duitse buren de zes wolven (vader, moeder en vier jongeren) liever kwijt dan rijk. "Ik zeg nogmaals: we zijn hier in Goldenstedt niet tegen de wolf. Het is een deel van de natuur, maar de wolf moet op zijn plaats gewezen worden", vertelt burgemeester Willibald Meyer."Misschien is er geen andere mogelijkheid dan minstens nadenken over een wetswijziging als het gaat om het afschotverbod van wolven. Het kan niet zo zijn dat de wolf bij ons als heilige koe wordt verklaard", zegt Meyer.Hemelsbreed een dikke negentig kilometer vanaf de Drentse grens ligt het kleine Nedersaksische stadje met ruim negenduizend inwoners. Al sinds 2014 zit het met de wolven opgescheept en de maat is vol. Zo denken niet alleen de boze boeren erover, maar eigenlijk de meeste mensen, inclusief de burgemeester. "Hier in Goldenstedt is er heel veel intensieve veeteelt en de veedichtheid is groot", vertelt Meyer. "Daarom zijn we van mening dat er hier voor de wolf, of eigenlijk wolven, geen plek is."Een schapenhouder die de mening van de burgemeester deelt is Timo Barth. "Dertig waardevolle zoogdieren heb ik verloren", vertelt hij enigszins aangedaan. "Dertien waren op slag dood en de rest moest later afgemaakt worden door de verwondingen. En dan valt het bij mij nog mee. We hebben veehouders die veel meer verloren zijn."In totaal zijn volgens de gemeente meer dan 200 stuks vee door de wolf gegrepen, en dat is daarmee ook direct het hoogste aantal van Europa. Volgens Hasper kan dat voorkomen worden.Een van de speerpunten in het betoog van Assenaar Hasper was goede afrastering. Volgens hem is dat niet aan de orde in het stadje. "Als ik nu rondrijd, zie ik schapen achter schrikdraadafrastering. Adequate afrastering, dat is alles", aldus Hasper. De veehouders in Goldenstedt zeggen echter al van alles geprobeerd te hebben, maar de wolf heeft er volgens hun maling aan. Van schrikdraad tot hekken en waakhonden: het helpt volgens hen niet. Daar komt bij dat de maatregelen vaak duur zijn."Als je van een familie-inkomen uitgaat: een doorsnee schapenhouder heeft 15.000 tot 20.000 euro in het jaar en ik alleen moet zo'n 9.000 euro opbrengen om de kudde te beschermen", legt schapenhouder Barth uit. "Dat is voor velen niet meer haalbaar. Wij hebben een belangrijke opdracht om de natuur te behouden en die moet gerealiseerd worden, maar zo kan het niet verder. Dat is niet mogelijk."Door alle aanpassingen die de gemeenschap gedaan heeft voor de wolf, is de wolf volgens de gemeente een beetje gewend geraakt aan mensen. Hij is door bewoners ook al 's nachts bij mensen in de tuin gespot. "De wolf heeft geen angst voor mensen", legt Meyer uit. "En daarom is hij naar mijn mening gevaarlijk voor mensen. Als de voedselsituatie zou veranderen, bijvoorbeeld door de weersomstandigheden, is het niet te garanderen dat hij zich niet aan mensen vergrijpt."Volgens Hasper gebeurt dat niet en grijpen wolven geen mensen. Toch willen de Duitsers het er niet op wagen. Ze denken serieus na over een mogelijkheid om de wolf toch af te schieten, maar dat is nu nog (Europees) verboden.De petitie loopt en de handtekeningen stromen uit alle windstreken binnen. Als er 250.000 handtekeningen verzameld zijn, gaat Hasper persoonlijk naar de gemeenteraad van Goldenstedt om ze aan te bieden.