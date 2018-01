Zoek het uit! - Waarom is er zo weinig nachtelijk openbaar vervoer tussen Groningen en Drenthe?

ASSEN - Op een doordeweekse avond laat in de nacht van Groningen naar Assen, met de bus of trein. Dat moet lukken, maar als je de bus mist, heb je vaak een probleem. Waarom is er eigenlijk zo weinig nachtelijk openbaar vervoer tussen Assen en Groningen?

Stijn Rosier zond deze vraag in naar onze rubriek Zoek het uit! . Wij gingen voor hem op pad en vonden het antwoord!Tussen Groningen en Assen rijdt alleen op vrijdag en zaterdag een nachtbus. Op de andere dagen vertrekt de laatste bus om 00:20 uur. Doordeweeks gaan er ook meestal geen treinen na middernacht. Af en toe is er een trein om 00:40 uur, maar daarna houdt het op en moet je wachten tot 05:30 uur voor je met het openbaar vervoer naar Drenthe kunt.Het OV Bureau Groningen - Drenthe verzorgt het busvervoer in en tussen de twee provincies. Jorne Bonte is projectleider dienstregeling: "Er zijn te weinig reizigers om een grote bus tussen Groningen en Drenthe in te zetten."Bonte laat weten dat er tijdens feestdagen en evenementen wél extra nachtbussen worden ingezet: "Met de Koningsnacht en het TT festival rijden die wel. Tussen Assen en andere plaatsen, waaronder ook Groningen."De Nederlandse Spoorwegen komen met een vergelijkbaar antwoord: In het weekend gaat er een latere trein, maar door de week zijn er te weinig reizigers om meer treinen te laten rijden.Kans dat dit in de toekomst gaat veranderen is er wel, maar dan zullen er wel veel meer reizigers moeten zijn die 's nachts met de bus willen. Jorne Bonte: "Stel dat Stijn veel passagiers kan vinden die doordeweeks graag 's nachts met de bus willen, dan willen we dat best als experiment doorvoeren, maar dan moeten we wel zeker weten dat er wel zicht is op veel passagiers."Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. En het antwoord zie je terug bij ons, op RTV Drenthe!