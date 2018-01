Deskundige: Wildlands Emmen doet echt iets verkeerd als bezoekersaantallen zo teruglopen

EMMEN - Wildlands gaat het niet redden met een achtbaan en de komst van twee baby-olifantjes, zegt deskundige Paul Moers. Het park heeft volgens hem een groot probleem.

“Als je afgelopen jaar bijna 400.000 minder bezoekers trekt dan het jaar daarvoor, is dat niet goed. Dat is zo’n financiële klap”, zegt Moers, die merken- en marketingdeskundige is. “Als je zoveel klanten kwijtraakt in een tijd waarin de economie bloeit en iedereen naar pretparken gaat, dan ben je echt wel verkeerd bezig.”Directeur Frankwin van Beers erkent dat er in 2017 minder bezoekers zijn gekomen dan verwacht. Over het precieze aantal bezoekers afgelopen jaar blijft Wildlands vaag. Het zijn ‘er iets meer’ dan een miljoen. In het openingsjaar 2016 kwamen er 1,4 miljoen mensen naar het park in Emmen.“We hadden op iets meer gehoopt, dus dan valt dit wel een beetje tegen”, reageert Van Beers. “Er is voor ons werk aan de winkel. Het is zeker de bedoeling dat de bezoekersaantallen omhoog gaan in 2018. Dat moet ook als je iets nieuws neerzet in je park.”De directeur hoopt tot de 1,2 miljoen bezoekers te komen dit jaar. Hier moeten de nieuw te bouwen achtbaan en de komst van twee baby-olifantjes aan mee helpen.Moers is sceptisch: “De achtbaan is een paniekreactie. Dit past niet in het concept van het park. Dan moet je ook de dieren in de attractie betrekken. Bij wijze van, dat kan natuurlijk niet, moeten er giraffen met hun hoofden tussen de rails doorsteken. Maar die dierenbeleving, die moet er bij betrokken worden.”Van Beers bestrijdt dat de bouw van de achtbaan, die dit voorjaar af moet zijn, een paniekreactie is. Volgens hem zijn de plannen al gesmeed toen het park in 2016 nog maar net open was. “Zoiets doe je niet zomaar.” Daarnaast vindt hij dat het park tijd moet krijgen om te groeien. “Het is niet in één keer af. Het wordt nu steeds meer ons huis.”Luisteren naar de bezoekers, terug naar de identiteit en het bedrijf zichtbaarder maken, kan Wildlands redden. “Het is nu niet scherp genoeg waar het park voor staat. Daarnaast hoor je veel en veel te weinig in Nederland van het park. De marketing moet echt verbeterd worden”, aldus Moers. “En luister naar de bezoeker. Mensen klagen massaal dat de dieren te weinig te zien zijn. Een reactie was: ‘Een Hema-worst kopen is nog spannender dan naar Wildands gaan’. Daar moet je wel echt iets mee doen."Volgens de Wildlands-directeur is het niet meer zo dat de dieren op presenteerblaadjes gegeven worden. “Mensen moeten tegenwoordig ook meer onthaasten en als je actief op zoek gaat naar de dieren, zie je ze echt wel.”“Het is nog niet te laat, maar er moet wel snel gehandeld worden”, zegt Moers. “Met een achtbaan en baby-olifantjes alleen ga je het niet redden. Er kan echt iets moois neergezet worden, het is een uniek concept.”De bezoekersaantallen van het park zeggen niet alles over de financiële staat van Wildands. Hoe het park er momenteel voor staat, is niet bekend. De jaarcijfers van 2016 zijn nog niet volledig gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Wildlands wil deze niet ter inzage geven. Ook over de jaarcijfers van 2017 is nog niets bekend.