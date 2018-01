Politie wil zoekacties beter coördineren met behulp van app

ASSEN - De politie wil zoekacties naar vermiste mensen met de app 'Samen Zoeken' beter coördineren.

Vrijwilligers in het hele land hebben het afgelopen jaar meerdere keren gezocht naar vermiste personen, zoals Anne Faber, Savanna en Remon Bruinsma. In Drenthe is afgelopen week intensief gezocht naar de vermiste Frans Mistrate Haarhuis uit Hoogeveen. RTL Nieuws meldt dat het het prototype van de nieuwe app als eerste heeft gezien. De app is ontwikkeld door een agent uit het korps van de politie Noord-Nederland. Samen Zoeken is nog niet te downloaden, want eerst moet nog een aantal testen worden gedaan.