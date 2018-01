Energiepark Pottendijk wil praten over langer plaatsen windmolens

EMMEN - De initiatiefnemers voor het energiepark aan de Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge willen volgende week om tafel met bewoners van het gebied.

Een van de thema’s die aan de orde zullen komen, is de lengte van de periode dat er windturbines geplaatst kunnen worden. Die is nu maximaal 16 jaar.De gemeente Emmen sprak gisteren van een doorbraak, toen bekend werd dat agrarisch ondernemer Jeroen Deddens op zijn grond aan de Pottendijk een energiepark wil bouwen met zonnepanelen en met windmolens van maximaal 149 meter hoogte. Een hoogte, die volgens de bouwers die tot nu toe in beeld waren, niet rendabel is.Energiepark Pottendijk zegt wel voldoende rendement te zien. “We respecteren de spelregels zoals die zijn afgesproken”, zegt woordvoerder Wim Stapel. “We hebben veel lagere kosten dan de grote jongens en daarom kan het voor ons wel uit.”Maar Stapel zegt wel met omwonenden in gesprek te willen over de duur dat er windmolens aan de Pottendijk staan. “Over die 16 jaar willen we graag praten. We hopen dat we een andere afspraak met bewoners kunnen maken over de exploitatietermijn.”