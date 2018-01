Deel dit artikel:











Delen van Drenthe zonder televisie, internet of telefoon De televisie staat bij veel huishoudens noodgedwongen uit (foto: pixabay.com)

HIJKEN - Op verschillende plekken in Drenthe zitten mensen zonder televisie, internet of telefoon.

Het gaat om klanten van de providers Trined, Fiber en Stipte. Zij maken gebruik van de netwerken van glasvezelcoöperatie Sterk Midden-Drenthe en Glasvezel Noord.



Volgens directeur Alie Hut van de Coöperatie Glasvezel Noord hebben zo'n duizend tot vijftienhonderd huishoudens last van de storing.



Het probleem zou bij de netwerkbeheerder liggen. Monteurs zijn bezig om de problemen te verhelpen en bij een aantal mensen is de storing inmiddels verholpen. De problemen begonnen vanmiddag rond 16.00 uur. Hut heeft goede hoop dat de storing voor het einde van de avond is verholpen.