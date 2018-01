Deel dit artikel:











Brandweer blust woningbrand Coevorden De brand ontstond in de bijkeuken (foto: Persbureau Meter) Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter)

COEVORDEN - In een huis aan de Secretaris Bruintjesstraat in Coevorden woedde vanavond brand.

De brand ontstond in de bijkeuken. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de brand zich verder verspreidde. Brandweermannen hebben twee gasflessen gevonden en uit de keuken gehaald.



De aanwezige in het huis is overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.