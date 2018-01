FC Eindhoven - FC Emmen live op Radio Drenthe

FC Eindhoven - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe en op de website

VOETBAL - Het eerste competitieduel van FC Emmen in het nieuwe jaar, bij FC Eindhoven, is vanavond live te volgen op Radio Drenthe. De wedstrijd tussen de nummers 12 en 7 van de Jupiler League begint om 20.00 uur.

Verslaggevers in het Jan Louwers Stadion zijn René Posthuma en Niels Dijkhuizen.Zaterdag om 17.15 uur is de wedstrijd in samenvatting te zien op TV Drenthe, na Drenthe Nu. Die uitzending wordt de gehele avond herhaald.