Milan en Emma populairste namen in Drenthe Milan en Emma zijn de populairste namen (foto: pixabay.com)

AMSTELVEEN - Milan voor een pasgeboren jongen en Emma voor een pasgeboren meisje. Dat zijn de populairste namen in de provincie Drenthe van 2017.

Dat blijkt uit de jaarlijkse lijst die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft gepubliceerd. De SVB keert de kinderbijslag uit en kan zo zien welke namen pasgeboren baby's hebben gekregen.



Landelijk is in 2017 Noah het populairst voor jongens en Emma voor meisjes.In 2016 waren Daan en Anna landelijk de populairste namen.



Uitgesplitst naar provincie zijn er opvallende verschillen. Zo voeren Jesse en Lieke de lijst van populairste namen aan in Friesland, Jan en Johanna in Zeeland en Levi en Tess in Gelderland.