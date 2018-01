Boerenrockfestival Drouwenermond breekt records

DROUWENERMOND - Het Boerenrockfestival, dat van 16 tot en met 19 augustus wordt gehouden in Drouwenermond, is populairder dan ooit.

Bezoekers kunnen tijdens het festival genieten van boerenrock, een kermis en crossen.Oudejaarsnacht ging de inschrijving voor de cross open, net als de verkoop van tickets. Binnen een week tijd was de gekkenhuisklasse met honderdvijftig deelnemers volgeboekt. "Het ging als een speer", zegt Bjorn van der Veen van de organisatie."De gekkenhuisklasse is eigenlijk een carnavalsparade op hoge snelheid. Mensen bouwen een gek voertuig en schilderen het mooi op. Het leuke is dat mensen nu al kunnen bouwen aan hun voertuig en dat is natuurlijk gezelligheid voorafgaand aan het festival. Die voorpret is minstens zo belangrijk voor veel deelnemers", aldus Van der Veen.We hebben vorig jaar een endurocross gehad over een circuit van zes kilometer buiten het festivalterrein, door bos en bouwland. Dat doen we dit jaar weer en we merken dat die ook heel populair is, die begint ook aardig vol te lopen", vertelt Van der Veen. "En we hebben de boerenboxspringklasse. Mensen moeten een voertuig bouwen dat lijkt op een bed en karren dan maar."Het is de twaalfde keer dat het festival plaatsvindt. "Het is begonnen als hobby", zegt Van der Veen. "De eerste keer kwamen er driehonderd mensen, vorig jaar dertigduizend . Maar met onze sponsoren en vrijwilligers is het allemaal nog te behappen. We vinden het nog steeds leuk om te doen."