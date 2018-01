FC Emmen-directeur Haverkort: Mensen moeten weer bij FC Emmen willen horen

VOETBAL - Een half jaar is hij inmiddels in dienst bij FC Emmen. Of hij, Ben Haverkort, in dat half jaar zijn stempel op de club heeft weten te drukken is lastig te zeggen. Dat is bovendien niet iets wat de oud-speler van de Drentse club nastreeft. Haverkort wil vooral gezamenlijk een ambitie nastreven.

"Ik ben elke dag om acht uur op de club. De deur staat dan altijd voor iedereen open. Iedereen kan bij me langskomen voor een kop koffie. Dat vind ik prettig. Maar ook ik maak mijn rondje wel. Even langs de kamer van de trainers of een kort babbeltje met een vrijwilliger", aldus Haverkort die na een paar jaar commercieel manager bij FC Groningen nu samen met Wim Beekman de algehele leiding heeft bij FC Emmen.Over de eerste seizoenshelft is Haverkort niet ontevreden. "Met name voetballend gezien is het heel behoorlijk geweest. Als we, Wim Beekman en ik, weer eens in Zeist zijn krijgen we ook altijd de complimenten over ons spel. Maar natuurlijk krijgen we ook kritiek over de gelijke spelen. Daar lopen we ook niet voor weg. Dat besef is er bij ons, bij de technische staf en ook bij de spelers. We staan nu zevende, maar dat had bij een zege in de laatste wedstrijd voor de winterstop heel anders kunnen zijn. Bij een zege hadden we vierde gestaan en misschien is dat wel de positie die past bij onze huidige selectie."Ondanks dat Haverkort de kritiek over de elf gelijke spelen voor de winterstop begrijpt wil de directeur wel een nuance aanbrengen. "Het is ook de insteek van veel tegenstanders. Die komen naar Emmen met het idee dat een punt voldoende is. Dat mogen we ook opvatten als een compliment."Bij de laatste wedstrijd voor de winterstop, tegen subtopper FC Den Bosch, zaten er iets meer dan 2400 toeschouwers op de tribune. Veel lege plekken dus. Het lijkt erop dat het publiek in Emmen wel klaar is met de Jupiler League. "Ik denk niet dat het zo erg is, maar ik denk wel dat het publiek in deze regio een succesvol team aan het werk wil zien. Je ziet dat het publiek bij een aantal overwinningen op rij wel blijft zitten en niet vroegtijdig richting de parkeerplaats loopt en je ziet ook dat de eerstvolgende wedstrijd beter bezocht wordt. Daarom denk ik dat het publiek wel komt als we structureel in de top 5 staan. Als we dat doen spelen we vaker mee om periodetitels. Dan wordt er meer over de club gesproken en willen mensen erbij horen. Daar moeten we naartoe."Toch weet Haverkort ook dat promoveren naar de eredivisie de makkelijkste manier is om het stadion om de twee weken bomvol te krijgen. "Natuurlijk is dat ons streven. Dat is ook de reden dat ik afgelopen zomer ben ingestapt. 28 jaar geleden was is er als speler heel dichtbij en misten we op één treffer promotie. Maar bij een club als Emmen moet het met kleine stappen. Maar die stappen maken we wel. Ook volgend seizoen gaan we niet terug in spelersbegroting, we gaan vooruit. We schrijven alweer een paar seizoenen zwarte cijfers, al is dat een bescheiden bedrag. Toch is dat positief. Het sponsorbestand is flink uitgebreid en er is organisatorisch rust. Of we klaar zijn voor de stap naar de eredivisie? We lopen er in ieder geval niet voor weg."Om de band met de regio te versterken hoopt Emmen af en toe een eigen jeugdspeler de stap te laten maken naar de hoofdmacht. Om het verschil tussen de selectie en de Onder 19 zo klein mogelijk te maken zal het oudste jeugdteam eigenlijk nog een keer moeten promoveren en is het ook niet onwenselijk om weer een echt beloftenelftal te hebben. Instromen in de competitie kan wel, maar dan begint het 2e team van FC Emmen onderaan de pyramide in de vijfde klasse. Dat is geen optie voor de Drentse club. "Het is aan de KNVB. We hebben ons aangemeld en in maart wordt dat besproken", besluit Haverkort.(Ben Haverkort in gesprek met Niels Dijkhuizen)