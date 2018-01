Deel dit artikel:











'Ambassade van God' in Diever hangt de slingers uit Guus Vos en Henk Hofman voor het inloophuis (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

DIEVER - 'De ambassade van God', zo noemen de eigenaren van Stichting Geloven & Zo het inloophuis in Diever dat precies vijf jaar terug het levenslicht zag.

Voor het gebouwtje staat een partytent, binnen versieren vrijwilligers de ruimte met ballonnen, om zo het lustrumfeest een feestelijk gezicht te geven. De kinderen van de basisschool komen later deze dag nog langs om de kleurplaten te brengen die door de oprichters eerder uitdeelden.



Voorzitter van de stichting Guus Vos is blij met het vijfjarig bestaan. "We zijn hier met zo'n twintig vrijwilligers bezig om mooie dingen te doen, te praten en af en toe iets te verkopen." In de winkel liggen boeken, cd's en dvd's. Inderdaad, over het christelijk geloof.



Koffie en gesprek

Naast de verkoop vindt Vos vooral de gesprekken met de klanten belangrijk. "Dan vraag je ook of ze naar de kerk gaan, en waar dat is. Dan zetten we een bakje koffie en dan hebben we het er even over."



Bestaansrecht

Tijdens de vakanties zijn er aardig wat toeristen in de gemeente Westerveld, zegt Vos. "Die zijn hier dan ons eerste jaar geweest en zien dan een paar jaar later vol verbazing dat we hier nog steeds zijn", vertelt hij. "Hoe het kan dat wij bestaansrecht hebben? Dat komt door de kracht van God."



Uit jasje groeien

Toch wordt er gekeken naar een ruimer pand. "We groeien uit ons jasje", zegt initiator van de stichting Henk Hofman, die naast dit pand een bloemenzaakje heeft. "Dat is een wens, maar we laten het aan God over. Als het gebeurt, dan is het Zijn wil. Gebeurt het niet, dan is het ook goed. Maar we zullen ervoor bidden."