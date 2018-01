Deel dit artikel:











Standbouwer M/V

Voor een bedrijf in de reclame, stand- en interieurbouw. Je bouwt stands op voor beurzen/tentoonstellingen in binnen- en buitenland, richt ze in en breekt ze na afloop weer af. Je verzorgt het transport naar de beurzen en treft voorbereidingen in de werkplaats.

Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 38 - 40 uur per week.

Toelichting dienstverband: Je start met een tijdelijk contract, bij gebleken geschiktheid is een langdurig dienstverband mogelijk.



De werklocatie is KLAZIENAVEEN.



Eisen: Je hebt ervaring als timmerman of in de standbouw, bent een alleskunner en kunt zelfstandig werken. Je beschikt over rijbewijs B en bvk B-E. Onregelmatige werktijden zijn geen probleem voor je. Vertrek vanuit Klazienaveen.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met cv en korte motivatie naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 82018