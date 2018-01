FC Emmen wil in Eindhoven beginnen met rendement verhogen

VOETBAL - FC Emmen hervat de tweede seizoenshelft vanavond in het Jan Louwers Stadion in Eindhoven, tegen FC Eindhoven. Dat is een ontmoeting tussen de nummers 12 en 7 van de Jupiler League.

De nummer 12, FC Eindhoven dus, is zoals het nu lijkt de 1e ploeg die buiten de play-offs valt. De ploeg van trainer Wilfred van Leeuwen heeft 25 punten. Emmen heeft er vier meer en kan dus een aardige tik uitdelen aan de opponent en zichzelf bovendien wat lucht verschaffen. De eerste ploeg onder FC Eindhoven, dat is Cambuur, staat namelijk op 20 punten.FC Emmen-trainer Dick Lukkien kan vanavond niet beschikken over Tim Siekman, Joris Voest en Henk Bos.Mario Bilate zal voor het eerst sinds 3 november weer in de basis starten. "Hij is ver genoeg om het zeker een uur vol te houden. Maar voor hem, en ook Anco Jansen, geldt dat hij vooral wedstrijdritme op moet doen. Anco is nog niet zo ver als Mario, maar maakt wel forse stappen.FC Emmen start vanavond met Dennis Telgenkamp, Nick Bakker, Jeroen Veldmate, Keziah Veendorp, Gersom Klok; Hilal Ben Moussa, Glenn Bijl, Youri Loen, Alexander Bannink; Cas Peters en Mario Bilate.FC Eindhoven maakte tot nu toe 28 goals (FC Emmen maakte er 29) in 19 wedstrijden. Zestien daarvan werden er gemaakt door Mats Lieder. "Hij is absoluut een enorm wapen van Eindhoven", aldus Lukkien. "Maar Eindhoven is sowieso een heel bedrijvig ploegje en hebben met Van de Velde, Van den Boomen en Kabangu zeer vaardige spelers. Het is een ploeg die wel vooruit wil spelen, net als wij, dus ik verwacht dat er wel de nodige ruimte op het veld komt zodat het een interessant duel kan worden."Toch beseft Lukkien dat er ook een kans bestaat dat Eindhoven geen druk kan krijgen op de opbouw van FC Emmen, zodat zijn ploeg niet voor het eerst dit seizoen moet opboksen tegen een verdedigende muur. Iets wat Emmen dus afdwingt op basis van het eigen spel, maar in de eerste seizoenshelft maar moeilijk mee kon omgaan: In de kleine ruimte een gat zien te slaan in die muur. "Daar moeten wij ons in de tweede seizoenshelft in verbeteren. Het rendement moet omhoog."FC Eindhoven - FC Emmen is vanavond live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint, net als de wedstrijd, om 20.00 uur.