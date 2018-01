Stelling: Ik verlang terug naar Dierenpark Emmen

EMMEN - Naast dieren heeft Wildlands Adventure Zoo Emmen straks vanaf april ook een achtbaan. Op deze manier wil het meer vermaak bieden aan zijn gasten.

Wildlands begon het openingsjaar in 2016 goed, toen er 1.4 miljoen mensen een kaartje kochten. Dit aantal liep vorig jaar met vierhonderdduizend terug. Wellicht wordt de stijgende lijn ingezet door de achtbaan die binnenkort boven het park pronkt.De toevoeging in het park maakt de tongen los. De een is enthousiast en vindt een spectaculair ritje een verrijking, waar de ander vol nostalgie terugdenkt aan het oude Dierenpark Emmen.Hoe denkt u hierover? Bent u blij met de verandering in Wildlands Emmen, of geeft u de voorkeur aan hoe het was in het voormalige Dierenpark Emmen?