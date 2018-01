ChristenUnie: Drenthe moet kabinet aan Teeven-afspraak Norgerhaven houden

VEENHUIZEN - Gedeputeerde Staten van Drenthe moeten minister Sander Dekker van Rechtsbescherming houden aan de afspraak met oud-staatssecretaris Fred Teeven over gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen. Dat wil de ChristenUnie in Provinciale Staten.

Als Noorwegen stopt met het huisvesten van Noorse gevangenen in Veenhuizen moet Norgerhaven weer gevuld worden met Nederlandse gevangenen. 'Er gaat niet nog meer gesloten worden in Veenhuizen.' Teeven deed die toezegging in 2015 twee keer. Een keer in een vergadering van de Tweede Kamer en ook nog een keer tijdens een VVD-bijeenkomst in Veenhuizen.Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat aan het aantal gevangenissen in Nederland zo weinig mogelijk wordt getornd. Mocht het toch nodig zijn om gevangenissen te sluiten, dan worden gevangenissen buiten de Randstad zo veel mogelijk ontzien.Dat gaat fractievoorzitter Bernadette van den Berg van de de ChristenUnie in Provinciale Staten niet ver genoeg. Gedeputeerde Staten van Drenthe moeten zich inzetten om het kabinet aan de Teeven-afspraak te houden.De Noorse minister van Justitie overweegt om de Noorse gedetineerden dit jaar weg te halen uit gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen. Een woordvoerder benadrukt dat het definitieve besluit nog moet worden genomen. In Norgerhaven zitten sinds 2015 ongeveer 250 Noorse gevangenen hun straf uit, omdat in Noorwegen sprake was van een cellentekort. Het zijn gedetineerden die zijn veroordeeld tot meer dan twee jaar cel.Als de gevangenen inderdaad vertrekken, zou dat een tegenvaller zijn voor gevangenis Norgerhaven. Directeur Marie-Anne de Groot van de penitentiaire inrichting Veenhuizen dacht in oktober nog dat de gevangenen waarschijnlijk tot en met september 2019 zouden blijven.Ook de SP in de Tweede Kamer heeft inmiddels vragen gesteld over de gevolgen van het mogelijke vertrek van de Noren uit Norgerhaven.