Ook Waylon komt naar Retropop in Emmen

EMMEN - De organisatie van Retropop in Emmen heeft drie nieuwe namen bekendgemaakt die komen optreden op het 2-daagse festival aan de Grote Rietplas.

Waylon, The Wild Romance en Martijn Fischer zingt Hazes worden toegevoegd aan het programma op zaterdag 9 juni.Waylon doet dit jaar voor de tweede keer mee aan het Eurovisiesongfestival. Met Ilse de Lange bereikte hij in 2014 de tweede plaats. The Wild Romance was de originele begeleidingsband van Herman Brood. Martijn Fischer speelde André Hazes in de musicalen in de filmEerder al werd bekend dat Racoon, Ronnie Flex & Deuxperience band, Dare Devils, Bryan Ferry, Anastacia, Chef’Special, Chi Coltrane, The Godfathers, Forever Amy, Rootsriders, Bouke, De Jeugd van Tegenwoordig, Jeangu Macrooy, Eut en Canshaker Pi optreden op het festival.