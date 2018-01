Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 14 januari 2018

Hoewel Danny Flowers (1948) in North-Carolina is geboren, is zijn naam voor altijd verbonden aan de stad Tulsa in Oklahoma. Hij schreef het liedje, dat over de relaxte tijdbeleving in Oklahoma gaat, in een half uur. In 1978 is het op de plaat gezet door Don Williams en het werd een grote hit in de countrycharts. De versie van Eric Clapton verscheen wat later in 1978 op zijn zesde studioalbum Backless. Op de Amerikaanse podia wordt het nummer door veel artiesten gebracht, van country tot blues, in folk en cajunuitvoering. Het nummer leent zich prima voor improvisatie en solo’s op diverse instrumenten.

Muzieklijst Harry's Blues zondag 14 januari 2018 https://av.rtvdrenthe.nl/pdf/hb2018_02.pdf