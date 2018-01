Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 12 januari De nieuwsminuut van vrijdag 12 januari 2018 (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van vrijdag 12 januari aandacht voor de bezoekersaantallen van Wildlands. Deze zijn lager dan verwacht, en dit is verontrustend, zegt marketingdeskundige Paul Moers. En er start morgen een nieuwe expositie in het Drents Museum, met Asser stadsgezichten. Ook hebben we aandacht voor een grote brand in Zeijerveen, afgelopen nacht.