Groeten uit Grolloo: de streekderby is de charme van het amateurvoetbal Groeten uit Grolloo (foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over het amateurvoetbal en de KNVB.









Derksen vindt dat de KNVB een waar wanbeleid voert. De beloftenteams zijn een ramp voor het betaalde voetbal en bij de amateurs is het al niet veel beter gesteld. Amateurclubs maken peperdure reiskosten. Derksen is voorstander van het initiatief van MSC voor een regionale indeling. De charme van het voetbal is de streekderby, laat 'de snor' de KNVB weten. De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.