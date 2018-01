Deel dit artikel:











Trampolinespringen ver weg voor Carlijn Blekkink: Ik mag blij zijn dat ik hier nog zit Carlijn Blekkink herstelt van een gebroken nekwervel (foto: RTV Drenthe)

TRAMPOLINESPRINGEN - Carlijn Blekkink (22) uit Weerdinge is zeker een half jaar uit de running. Trampolinespringen is ver weg. Bijna een maand geleden brak ze tijdens een training, bij haar club Flik Flak in Den Bosch, een nekwervel.

Geschreven door Karin Mulder

"Het is een extreem mooi jaar geweest met heel veel hoogtepunten. Om zo te eindigen is echt ongelooflijk", vertelt Blekkink in haar ouderlijk huis in Weerdinge.



'Roteerde te langzaam'

"Ik had mijn handen niet goed om m'n benen. Ik roteerde daardoor te langzaam, waardoor ik eerst met m'n hoofd naar beneden kwam. Eerst dacht ik dat het wel meeviel en dat ik iets aan m'n arm had. Ik voelde tintelingen, maar die gingen al snel weg. Maar toen ik daarna nog tien seconden wegviel, hebben ze toch besloten om een ambulance te laten komen", aldus Blekkink



Na het overlijden van haar vader, nu bijna twee jaar geleden, was ze eindelijk weer terug op niveau en beter dan ooit tevoren. Afgelopen seizoen won ze brons op de World Games en mocht ze haar debuut maken op het WK voor senioren.



Operatie

Na het ongeluk werd ze meteen geopereerd. "Er zit in de zijkant van m'n zesde nekwervel een breukje en er is ook een beetje wat verdraaid. Tijdens de operatie hebben ze het weer op de plek gezet. Ze hebben wat tussen de wervels geplaatst en aan de voorkant zit een plaatje dat alles op z'n plek houdt. Het is vergelijkbaar met een hernia-operatie", licht Blekkink toe.



Terug op niveau?

Haar nekspieren hebben een flinke opdonder gehad, maar inmiddels is ze wel van de pijnstillers af. Volgens artsen kan ze weer volledig herstellen en terugkeren op topsportniveau. Over twee weken mag de brace af en kan ze beginnen aan haar revalidatie. Het is de vraag of ze straks de moeilijke sprongen, die nodig zijn om door te groeien naar de wereldtop, weer kan. "Daar is het nu nog te vroeg voor", besluit Blekkink.