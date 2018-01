Deel dit artikel:











Ontwikkelaar opsporings-app: 'Burgers zoeken vaak als eerste' Een app die helpt bij het zoeken naar vermisten (foto: ANP/Lex van Lieshout)

ASSEN - Met de app 'Samen Zoeken' wil de politie zoekacties naar vermiste mensen beter coördineren. De app is een initiatief van Ronnie Hessels, agent bij de politie Noord-Nederland.

"Ik ben betrokken geweest bij een aantal vermissingszaken", zegt Hessels. "Dan stel je jezelf de vragen: waar moet je zoeken en wie heeft waar gezocht? Vaak gaan burgers als eerste zoeken en ook de politie zoekt. In de praktijk blijkt er dan vaak geen goede coördinatie te zijn. Dus worden er plekken overgeslagen of wordt er op andere plekken dubbel gezocht."



Advies

De app moet burgers helpen om een zoekactie naar een vermiste te coördineren. "Je zet in de app wie er wordt vermist, welke leeftijd de persoon heeft en hoe die er vandoor is gegaan", zegt Hessels. "Dan kun je mensen uitnodigen om mee te helpen zoeken."



De app geeft dan een advies in welke straal het beste gezocht kan worden. "En mensen kunnen op de app aangeven waar ze hebben gezocht. De app laat dat dan zien. Zo voorkom je dat op plaatsen dubbel wordt gezocht", zegt Hessels



"Een kind van 4 jaar bijvoorbeeld loopt meestal niet verder dan 1,2 kilometer weg. Dus dan kun je het beste binnen die straal zoeken. Als er binnen die straal water is geeft de app aan dat je het beste eerst bij het water kan zoeken", aldus Hessels.



Het gaat nog om een prototype, het is nog niet bekend wanneer de app te downloaden is.