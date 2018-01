Post NL gaat verwijdering brievenbus Norg heroverwegen

NORG - De brievenbus vlakbij wooncentrum de Vijversburg in Norg blijft misschien toch staan. Post NL meldt de verwijdering van de brievenbus te gaan heroverwegen.

Gisteren vertelden bewoners van het wooncentrum aan RTV Drenthe de brievenbus niet te kunnen missen. De brievenbus vormt een uitstapje en zorgt voor beweging. Bovendien staan de andere brievenbussen voor de bewoners te ver weg en moeten ze de drukke Langeloërweg oversteken, wat volgens Jacob Kuiper, bestuurslid van de Vijversburg, niet veilig is.Post NL geeft aan niet af te weten van het wooncentrum, omdat de organisatie niet officieel is aangegeven op de zorgkaart. Hierdoor is het ze niet opgevallen dat er veel mensen wonen die slecht te been zijn.Het is niet de bedoeling om de ouderen van het wooncentrum af te zonderen van de brievenbussen, zegt Post NL. "Ons uitgangspunt blijft dat de brievenbussen voor iedereen bereikbaar moeten blijven. Ook voor mensen die minder mobiel zijn", meldt het postbedrijf.Post NL gaat eerst informatie verzamelen over de locatie van de brievenbus, het aantal brieven dat wordt gestuurd en afstandseis in de Postwet. Daarna geven ze definitief uitsluitsel.