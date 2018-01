Defensiehelikopter landt in Assen: 'Het is de eerste keer dat ik dit zie'

ASSEN - Inwoners van Assen zagen vanmorgen een helikopter van Defensie boven de stad vliegen. De Cougar van de Luchtmacht gaf een demonstratie aan toekomstige militairen van de Luchtmobiele Brigade.

"Het is de eerste keer dat ik een landing in het echt zie", zegt een jongen die graag militair bij de Luchtmobiele Brigade wil worden. Defensie kampt met een groot personeelstekort en probeert aan nieuw personeel te komen. Op de kazerne was vandaag een kennismakingsdag voor nieuwe rekruten. In december was er ook al zo'n dag, maar toen zonder helikopter.Een groep van enkele tientallen belangstellenden kreeg uitleg over hoe militairen van de Luchtmobiele Brigade uit de helikopter stappen en welke procedures daarbij horen. "Ja, dit is wat ik echt wil en wat niet in de burgermaatschappij", zegt een meisje dat met haar moeder naar de kennismakingsdag is gekomen.Een paar minuten later komt de helikopter nog een keer terug om een legervoertuig te droppen. Daarna landt de Cougar en kunnen de aspirant-militairen het toestel van dichtbij bekijken.