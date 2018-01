Deel dit artikel:











Anice Das: Ik weet niet eens of m'n moeder weet wat de Spelen zijn Anice Das plaatste zich verrassend voor de Olympische Spelen (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Ze werd geboren in miljoenenstad Mumbai. Na acht maanden werd ze, samen met haar tweelinigzus, geadopteerd door Nederlandse ouders. Ze groeide op in Assen en op 32-jarige leeftijd mag ze volgende maand debuteren op de Olympische Spelen van Pyeongchang. Dat is het verhaal van sprintster Anice Das.

Geschreven door Karin Mulder

"De reacties die is heb gelezen waren vooral: je hebt er lang voor gewerkt, je bent een doorzetter en heel mooi dat het je nu gelukt is", zegt Das na haar training in Thialf.



Na het Olympisch Kwalificatie Toernooi is de storm weer gaan liggen. Das pakt de draad weer op. Via de wereldbeker in Erfurt en het NK sprint in Thialf bereidt ze zich voor op de Spelen. Na alle drukte van het Olympisch Kwalificatie Toernooi werd ze eerst ziek. "Alles moest er even uit", zegt Das.



Persoonlijk record op de Spelen

Op 18 februari rijdt ze de haar Olympische 500 meter. "Ik wil daar graag een persoonlijk record rijden. Het staat op 37.8, dat heb ik in Calgary gereden. Dat zou wel heel bijzonder zijn. Ik moet stappen maken. Goed trainen, eten en rusten. Dat zijn de ingrediënten."



Volgens haar trainer Simon Kuipers, zelf tweevoudig olympiër, is Das een tikkie eigenwijs. "Ze is een ervaren sporter en weet goed wat ze wil. Je moet met haar programma meedenken. Als ze er vertrouwen in heeft, schaatst ze een stuk sneller."



'Loon naar werken'

In de loop van de jaren heeft de 32-jarige sprintster van After Pay geleerd zuiniger om te springen met haar lichaam. Ze kreeg het de laatste jaren niet cadeau. Ze had schildklierproblemen en sukkelde lang met een kniepeesblessure aan beide kanten. "De kwalificatie voor de Spelen voelt daarom ook als loon naar werken", zegt Das.



'Assen zit in m'n hart'

Schaatsen leerde ze in Drenthe. Met haar school OBS Baggelhuizen ging ze voor het eerst schaatsen op de natuurijsbaan van Witten. "Assen zit in m'n hart. Ik kom er graag. Jullie zitten met RTV Drenthe in het pand waar ik altijd naar school ging. Ik heb nog heel veel contact met m'n oude buren. Zij voelen als familie. Ik hoop dat zij mee kunnen naar Pyeongchang."



Zoektocht naar biologische ouders

Na de Spelen wil ze graag met haar tweelingzus Savida op zoek naar haar biologische ouders in India. Afgelopen week prijkte haar verhaal al op de voorpagina van The Indian Express. Het zal voor de zusjes een lastige zoektocht worden, want ze hebben weinig aanknopingspunten. Maar hoe bijzonder zou het zijn om te kunnen vertellen dat ze naar de Spelen is geweest. "Ik weet niet eens of zij weet wat dat is. Het zou wel een rare gewaarwording zijn als ze daar achter komt. Ik denk niet dat ze dat voor mogelijk had gehouden", besluit Das.