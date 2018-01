Marketingmanager weg bij Wildlands wegens ‘verschil van inzicht’

EMMEN - Irene Louwrier is weg als manager Marketing & Sales bij Wildlands in Emmen. Ze spreekt van een ‘verschil van inzicht’ en verlaat daarom na acht jaar Wildlands Adventure Zoo.

Het vertrek van Louwrier komt voor Wildlands op een moment dat het nieuwe park te maken heeft met teruglopende bezoekersaantallen. “Als het allemaal heel goed had gelopen, dan was ik misschien gebleven”, aldus Louwrier.Wat het verschil van inzicht precies inhoudt, wil ze niet zeggen. “Ik mag niet alles zeggen, dat hebben we zo afgesproken, ik ga ook zeker niet met modder gooien.” Louwrier stond mede aan de wieg van het nieuwe concept van Wildlands, nadat het oude dierenpark in het centrum te maken had met teruglopende belangstelling.Volgens Louwrier is er geen sprake van een conflict tussen haar en directeur Frankwin van Beers. “Maar na acht jaar is het misschien ook wel goed om iets anders te gaan doen. Ik heb veel zin om mijn energie in een nieuwe baan te steken.”Woordvoerder Hanneke Wijshake van Wildlands noemt het ‘jammer’ dat Louwrier is vertrokken. “Het is haar besluit. Maar het is in goed overleg gebeurd.” Wildlands heeft inmiddels een vacature opengesteld om een nieuwe manager voor Marketing & Sales aan te trekken.