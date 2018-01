Meepraten in Cassata: 'Liever zestien jaar lang hoge windmolens dan lagere turbines die langer blijven'

EMMEN - Ik heb liever hogere windmolens voor zestien jaar, dan minder hoge turbines voor langere tijd.

Dat is de stelling waarover u morgenmiddag kunt meepraten in het Radio Drenthe-programma Cassata.Aanleiding is de keuze van het college van B en W van Emmen deze week om de maximale hoogte van windturbines te houden op 150 meter. Over hoger valt met omwonenden niet te praten.Na een patstelling van drie maanden, waarbij windboeren en bewonersplatforms in Emmen niet meer met elkaar spraken, ziet een boer nu nu toch kans bij de locatie Pottendijk acht tot tien lagere windmolens neer te zetten. Hij wil dan wel dat ze langer mogen blijven staan dan de zestien jaar die nu geldt. Dat is een belangrijk punt, waarover de initiatiefnemer met de bewoners wil praten.De grote windmolenontwikkelaars als Yarden en Raedthuys, die al jaren in Emmen bezig zijn met windparken, geloven er niets van dat het Energiepark Pottendijk economisch uitkan met lagere windmolens. Volgens Raedthuys komt de gemeente Emmen straks bedrogen uit, en staat ze straks met lege handen, terwijl ze 92,5 megawatt aan windenergie moet realiseren van de provincie.Yard en Raedthuys zeggen dat hogere turbines nodig zijn, omdat er anders onvoldoende rendement is.Maar het college blijft bij de gemeentelijke structuurvisie die is vastgesteld voor windmolens. En die gaat uit van een hoogte tot 149 meter, tenzij bewoners akkoord gaan met hoger.Wethouder René van de Weide noemt het windmolenplan voor de Pottendijk 'een doorbraak', na maandenlang gesteggel over de hoogte. "De grote windparkontwikkelaars roepen alleen maar 'het kan niet' en volharden daarin, ondanks rapporten die zeggen dat onder de 150 meter wel rendabel te maken is. Daarom ben ik blij met het concrete plan voor de Pottendijk, wat aangeeft dat het wel kan. Daarbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan", aldus Van der WeideDat de initiatiefnemer dan wel wil praten over een langere exploitatieperiode dan zestien jaar, is mogelijk, zo zegt wethouder Van der Weide. "We hebben in onze visie de hoogte van 149 meter niet in beton gegoten. Want hoger kan, als het maar met instemming van de omwonenden is. En dat geldt ook voor de duur. Zestien jaar is het uitgangspunt maar als bewoners met de windmolenbouwers afspraken maken om de turbines langer te laten staan omdat ze dan meer compensatie krijgen, dan kan dat."In het Radio Drenthe-programma Cassata praat Margriet Benak morgenmiddag na 12 uur over de windmolenperikelen in Emmen. Te gast zijn wethouder René van der Weide, adviseur Wim Stapel van het Energiepark Pottendijk en directeur Arthur Vermeulen van de Raedthuys Groep. Waarom kan de ene partij wel een windmolenpark realiseren met turbines tot 149 meter, en hoe, en waarom de ander niet? En hoeveel langer moeten de lagere windmolens straks blijven staan, dan de voorgeschreven zestien jaar?U kunt meepraten in Cassata door te reageren op de stelling:Reageren kan via Facebook van RTVDrenthe of via Twitter @rtvdrenthe.