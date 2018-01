Ondernemen in Drenthe: Emmen prima plek voor bouw waterstoffabriek

EMMEN - De verkoop van bedrijventerreinen in Emmen zit weer in de lift, volgens Herman Idema van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen. En dat is, zo zegt Idema, een goed teken.

Idema is te gast in het RTV Drenthe programma 'Ondernemen in Drenthe'. "De verkoop heeft een poosje stilgelegen. Er was ook een overaanbod. Maar vorig jaar is er 11 hectare verkocht en bovendien is er 35 hectare in optie." En dan is er nog bedrijventerrein dat vrij komt. Denk maar aan de plek waar de voormalige ontzwavelingsfabriek van de NAM staat.Een prima plek voor de bouw van een waterstoffabriek volgens Idema. "We gaan een zonnepark aanleggen van 35 hectare. De energie gaat naar het bedrijfsleven en van de overcapaciteit aan stroom zou je waterstof kunnen maken." Waterstof kan straks ook gebruikt worden als brandstof voor het vrachtverkeer en Emmen is voor de productie een prima plek. "We zitten hier in Emmen op een plek waar veel vrachtverkeer naar Scandinavië langs komt.Een uitdaging is het in Emmen om mensen die nu in de bijstand zitten aan een baan te helpen. Heidy Postma heeft van de gemeente Emmen de opdracht gekregen om van het nieuwe gemeentebedrijf Menso een succes te maken. "De mensen in onze kaartenbakken hebben soms pech gehad en hebben problemen om weer een baan te vinden. We zoeken werk en een opleiding. Er is aanbod en er is vraag naar deze arbeidskrachten, maar het past niet altijd. Dat proberen we op te lossen. Postma zoekt banen voor zo'n tweeduizend mensen met een bijstandsuitkering.Drenthe kent in Nederland niet het grootste aantal startende ondernemers, maar de Ondernemersfabriek probeert deze starters wel te helpen een volgende stap te zetten. Er zijn in Drenthe in Hoogeveen, Emmen en Assen filialen. Coördinator Eelco Bakker van de Ondernemersfabriek hoopt dat er in Meppel een nieuw filiaal bij komt. Bakker: "Iets wat je bij veel ondernemers ziet dat ze vooral in hun bedrijf werken en niet buiten hun bedrijf. Af en toe moeten ze van boven even kijken waar ze mee bezig zijn. daar helpen we ze bij.e-mail:ondernemend@rtvdrenthe.nl