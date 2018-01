Politie deelt honderden snelheidsboetes uit in Assen

ASSEN - Zo'n 650 automobilisten zijn beboet bij snelheidscontroles in de wijk Marsdijk in Assen.

De politie hield er een controle na klachten van omwonenden dat er te hard wordt gereden. Meer dan 3.300 mensen zijn gecontroleerd en volgens de politie reed bijna één op de vijf te snel.De hoogst gemeten snelheid was 96 kilometer per uur, terwijl er een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur is toegestaan op de weg waar is gecontroleerd.