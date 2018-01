Deel dit artikel:











Drents Museum exposeert dertig stadsgezichten van Assen De Vaart NZ bij nacht door Franziskus Wendels uit 1998 (foto: Drents Museum) Huize Overcingel door Gerrie Wachtmeester uit 2007 (foto: Drents Museum)

ASSEN - Het Drents Museum exposeert het aankomend half jaar dertig stadsgezichten van Assen. De schilderijen komen uit de collectie van de inmiddels overleden Assenaar Wim Berghuis.

Geschreven door Jeroen Willems

De gepensioneerde bankier vroeg zich af waarom alleen bekende steden werden geschilderd. Hij zag het als zijn missie om ook Assen vast te laten leggen op het witte doek. Hij benaderde meer dan vijftig kunstenaars uit Nederland en Duitsland om in Assen te komen schilderen.



"Zoals alle verzamelaars was hij ook een eigenzinnige verzamelaar. Hij wilde echt goeie schilders, die hij de moeite waard vond", zegt directeur Harry Tupan van het Drents Museum.



Missie

Berghuis had een missie. Een groot deel van zijn leven was hij bezig om kunstenaars voor zijn project te vinden. Hij bezocht vele beurzen en galeries om de juiste schilder te vinden. "Hij nodigde de kunstenaars uit naar Assen om plekken te bekijken en soms kwamen ze er uit en soms ook niet", aldus Tupan.



Portrettenreeks van gebouwen

Berghuis was groot liefhebber van schilder Gerrie Wachtmeester. Hij vroeg de kunstenaar om meerdere gebouwen op zijn eigen wijze te schilderen. "De bedoeling van Berghuis was om een portrettenreeks te maken. Maar dan niet van mensen, maar van gebouwen en dat heeft hij ook gedaan", zegt Tupan. Wachtmeester heeft een eigen zaal op de tentoonstelling.



Hommage

Naast een foto aan het begin van de tentoonstelling, is Berghuis zelf nog een keer te zien op de expositie. Schilder Peter Hartwig heeft Berghuis afgebeeld in zijn schilderij Café Krul. Het café van het Drents Museum.



"Het is echt een hommage aan Wim wat mij betreft. Op de plek waar hij heel graag was: café Krul. Ook in relatie met het museum waar hij van hield. Daarom is dit voor mij wel een heel belangrijk schilderij en heeft het ook de beste plek op de tentoonstelling gekregen", zegt een lachende Tupan.



Boek

Bij de opening van de tentoonstelling werd ook bekend dat er wordt gewerkt aan een boek van de collectie van Berghuis. Wanneer dit boek zal verschijnen, is nog niet duidelijk.