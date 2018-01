Willeke Dost: 26 jaar spoorloos

KOEKANGE - Willeke Dost verdween vandaag 26 jaar geleden uit de boerderij van haar pleegouders in Koekange.

Na haar verdwijning werd nooit meer iets vernomen van het destijds 15-jarige meisje. In eerste instantie werd uitgegaan van een vrijwillige verdwijning, maar in 2010 werd de zaak anders bekeken en kwamen er nieuwe onderzoeken.Volgens oud-rechercheur Dick Gosewehr is de zaak heel lang onderschat. "Nadat Willeke was verdwenen, is er nauwelijks serieus onderzoek geweest, er was ook geen dossier van", zegt Gosewehr. "Toen ik in 2004 naar de zaak keek, was dat droevig om te zien."Voor Gosewehr staat vast dat het om moord gaat. "Voor mij is het overduidelijk dat ze niet is weggelopen of dat ze zelfmoord heeft gepleegd." Hij gelooft dan ook niet dat Willeke nog levend wordt teruggevonden.Dit jaar hoopt de politie opnieuw tips te krijgen over de verdwijning van Dost. Daarom is ze op de coldcasekalender van de politie gezet.In onze tijdlijn hieronder lees je wat er in de afgelopen 26 jaar allemaal gebeurde rond de verdwijning van Willeke Dost uit Koekange.